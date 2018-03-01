РИАМО - 1 мар. ОАО «Центральная ППК» опубликовало в четверг на своем новом сайте интерактивную карту с информацией о направлениях движения поездов, а также станциях и инфраструктуре, в перспективе данный инструмент позволит пассажирам выстраивать оптимальные маршруты, а также получать информацию о времени пересадки на другие виды транспорта, говорится в сообщении пресс-службы организации.

«В настоящий момент для каждой из указанных на карте станций создана персональная карточка с информацией: направление и тарифная зона, ближайшие станции метро и другое. В меню карты есть возможность отфильтровать станции по множеству параметров, например, возможности пересадки на метро или МЦК. Также на интерактивную карту нанесены адреса достопримечательностей и мест для отдыха», - говорится в сообщении.

В разделе «Расписание и стоимость» отображается актуальное расписание движения поездов, стоимость проезда, а также сообщения об отмене или задержке поездов в режиме онлайн. Система запоминает названия станций, которые искал пользователь, для того чтобы в следующий раз он мог не тратить лишнее время.

Кроме того, на новом сайте предусмотрена удобная форма обратной связи. Это уже позволило оперативно получить более 170 отзывов пассажиров о работе портала, а также их пожелания и рекомендации, многие из которых были учтены.

«В частности, были внесены коррективы в разделы «Расписание и стоимость», «Льготы», «Абонементные билеты» и другие. Внедрены подсказки, которые позволяют пассажирам сориентироваться в функционале нового сайта», - подчеркивается в сообщении.

Официальный портал ОАО «Центральная ППК» будет постоянно развиваться: у пассажиров не только появится возможность построить оптимальный маршрут, но и узнать об истории станции и ближайших к ней культурных объектах.