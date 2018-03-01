РИАМО - 1 мар. Студентка Государственного социально-гуманитарного университета в подмосковной Коломне Елена Еранина будет представлять Россию на чемпионате мира среди студентов по конькобежному спорту в Минске, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Студентка ГСГУ в Коломне Елена Еранина стала лучшей на дистанции 3 тысячи метров в финальном этапе Всероссийской универсиады по конькобежному спорту в Челябинске. Победив в дисциплине, Елена заслужила право выступать на IV чемпионате мира среди студентов по конькобежному спорту, который пройдет в Минске этой весной», - отмечается в сообщении.

Студенческая команда ГСГУ завоевала на Универсиаде несколько медалей. Так, в личном первенстве на дистанции 500 метров студент факультета физической культуры Руслан Рафиков дважды поднимался на серебряную ступень пьедестала почета, а сборная команда девушек ГСГУ дважды заняла вторые места в общекомандных дисциплинах.

По итогам четырех соревновательных дней сборная подмосковного вуза стала бронзовым призером Всероссийской универсиады.