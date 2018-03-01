РИАМО - 1 мар. Госадмтехнадзор Московской области провел в подмосковной Коломне рейды по выявлению автомобилей, мешающих уборке снега, владельцы 120 автомобилей в феврале получили предупреждения, сообщила в четверг глава надзорного ведомства Татьяна Витушева.

По ее словам, в Коломенском городском округе инспекторы Госадмтехнадзора совместно с активистами «Молодой гвардии «Единой России» провели рейды по выявлению транспортных средств, мешающих уборке снега во дворах. Молодогвардейцы размещали на лобовых стеклах автомобилей листовки, сообщающие владельцам о том, что, мешая проведению уборки территории, они нарушают законодательство, а инспекторы Госадмтехнадзора в это время фиксировали правонарушения.

«В Коломенском городском округе в феврале проведено три рейда по предупреждению собственников транспортных средств, создающих помехи для уборки внутридворовой территории. Во всех рейдах принимали участие общественники. В восьми дворах более 120 собственников убрали свои транспортные средства до привлечения к административной ответственности», - сказала Витушева.

По ее словам, автомобилисты-нарушители своевременно среагировали и, увидев людей в форме, поспешили перепарковать свои автомобили. Благодаря действиям инспекторов Госадмтехнадзора работники РЭУ получили возможность тщательно очистить дворы от снежных масс, включая парковку для автотранспорта. Коммунальщики, в свою очередь выразили благодарность в адрес Госадмтехнадзора Московской области за содействие в наведении порядка на внутридоровой территории.

«Губернатор Московской области Андрей Воробьев не раз называл благоустройство в числе основных направлений, а на Госадмтехнадзор возложена основная функция контроля за благоустройством, чистотой и порядком», - подчеркнула Витушева.