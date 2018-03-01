РИАМО - 1 мар. Сельхозкооперативу «Кузьминский» передали более 900 гектаров земли в Сергиево-Посадском районе Подмосковья, на этих землях будет выращиваться корм для коров, что позволит компании расширить свое молочное хозяйство, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Более 900 гектаров областной и муниципальной земли в Сергиево-Посадском районе передано сельскохозяйственной производственной артели (кооперативу) «Кузьминский» (СПА(К) «Кузьминский») для расширения животноводческого комплекса молочного направления. Переданные земли инвестор будет использовать для выращивания кормовой базы, что позволит увеличить поголовье скота (КРС) и, соответственно, объемы молока», - отмечается в сообщении.

Как пояснил министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев, в течение шести лет арендатор планирует реконструировать и модернизировать действующие скотные дворы и расширить собственное производство по переработке молока. Налоговые поступления в бюджет к 2022 году составят более 43,5 миллионов рублей.

Сейчас поголовье комплекса «Кузьминский» составляет 750 коров и 700 телочек. На ферме также выращивают мясных бычков – порядка 360 голов в год. Надои СПА(К) «Кузьминский» выше средних по Подмосковью: каждая корова дает порядка 9,5 тонн молока в год, благодаря чему кооператив занимает лидирующие позиции по производству молока в области.

Предприятие самостоятельно перерабатывает 5 тонн молока в сутки. Линейка продуктов выходит под маркой «Посадское молоко» и состоит из йогуртов, масла, кефира, сыра сулугуни, топленого молока, творога и сметаны. Продукцию кооператива можно приобрести в магазинах Сергиева Посада, Хотькова, Королева, Пушкина, Дубны и Истры.

Кооператив «Кузьминский» уже имеет в своем арсенале 2 тысячи гектаров посевных земель, однако в планах инвестора увеличить молочное поголовье с 750 до 1 тысячи голов, поэтому уже с весны планируется начать посевные работы на переданных областью землях.

В этом году СПА(К) «Кузьминский» отмечает 55-летний юбилей.