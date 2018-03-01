РИАМО - 1 мар. Загоревшееся у проспекта Андропова в Москве судно будут тушить с пожарного корабля «Полковник Чернышев», говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

В четверг в 19:34 в оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании на пришвартованном судне по адресу: проспект Андропова, дом 11.

«По прибытии пожарных происходит пожар на пришвартованном судне, что горит и площадь загорания уточняется. По предварительной информации, людей на судне нет. Для тушения загорания к месту пожара направлен пожарный корабль «Полковник Чернышев», - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших не поступало.