РИАМО - 1 мар. Мытищинская городская прокуратура провела проверку соблюдения обществом с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «Группа РОДОН-4» действующего законодательства и выявила нарушения, за которые юрлицо было оштрафовано, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Проверка показала, что в нарушение требований федерального закона «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» у сотрудников, осуществляющих охрану объекта в городе Мытищи, отсутствовали соответствующие удостоверения и личные карточки.

«В связи с этим прокуратура обратилась в суд с заявлением о привлечении частного охранного предприятия к административной ответственности по части 3 статьи 14.1. КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)). Решением Арбитражного суда Московской области юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей», - говорится в сообщение.