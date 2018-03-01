РИАМО - 1 мар. Депутат Мособлдумы Вячеслав Крымов в рамках региональной недели провел прием населения подмосковного городского округа Домодедово, на прием пришли 10 человек, их вопросы решили на месте, сообщается в аккаунте городского отделения партии «Единая Россия» в соцсети «ВКонтакте».

«В общественной приемной городского округа Домодедово провел прием граждан депутат Московской областной, член фракции партии «Единая Россия» Мособлдумы Вячеслав Крымов. Прием был инициирован федеральным партийным проектом «Крепкая семья», - отмечается в сообщении.

Прием граждан Крымов проводит ежемесячно. В этот день к нему записалось 10 человек.

Так, например, многодетная мать Валентина Прозоровская задала вопрос о продлении и расширении возможностей использования средств материнского капитала. Депутат рассказал, что правительство РФ приняло новые меры для оказания семьям с детьми более эффективной поддержки. Теперь средствами материнского капитала можно погасить ипотечный кредит.

Большинство пришедших рассказали о сложной жизненной ситуации, в которую они попали, и попросили об оказании материальной поддержки. Все вопросы были рассмотрены и решены в ходе приема.