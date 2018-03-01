РИАМО - 1 мар. Почти 30 человек обратились в администрацию Раменского района Подмосковья с просьбой предоставить им временное жилье на период ремонта дома, в котором произошел хлопок газа, а затем пожар, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

Утром в четверг в Раменском в доме 5 по улице Кирова в результате хлопка газа загорелся жилой дом. В результате пожара погибли двое человек, пострадали 11, из них пятеро были госпитализированы. В результате происшествия эвакуировано 30 человек, все они временно размещены в соседнем детском саду. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Все жители, которые сегодня нуждаются в расселении, будут расселены (помещения для этого уже подобраны) и обеспечены питанием. Вопрос предоставления им жилья на время ремонта дома будет рассмотрен завтра, после выявления окончательных подробностей происшествия. О возможном расселении в администрацию Раменского района обратилось 28 человек», - сказал Кулаков.

Он уточнил, что вопросы, связанные с расселением, можно уточнить по телефону: 8 (49646) 34360; а о состоянии госпитализированных в Раменскую ЦРБ можно узнать, набрав: 8 (49646) 33160 и 8 (49646) 33574.

«Выражаю соболезнования близким людей, погибших и пострадавших в сегодняшнем происшествии», - отметил Кулаков.

По его словам, пострадавшим жильцам будет оказана материальная помощь в размере 30 тысяч рублей на каждого члена семьи и 50 тысяч рублей, если человек одинокий.

Кроме того, он уточнил, что на заседании оперативного штаба принят ряд решений по ликвидации чрезвычайной ситуации.

«После окончания работы следственных групп будет проведено обследование дома с целью выявить повреждения несущих конструкций и возможность дальнейшей эксплуатации здания. Также с разрешения следственных органов специалисты обследуют газовую систему дома. В случае, если ими не будет выявлено недочетов и нарушений, пройдет опрессовка и подключение дома к системе газоснабжения.», - добавил глава района.

Он также подчеркнул, что УК дано поручение закрыть тепловой контур и вечером подключить электроэнергию. Для этого необходимо просушить помещение, для чего на место доставлена дизельная подстанция для подключения тепловых пушек.

«После заключения экспертизы по оценке состояния дома будут приняты меры для ремонта помещений за счет средств Раменского муниципального района», - заключил Кулаков.