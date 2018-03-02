РИАМО - 2 мар. Глава подмосковного Жуковского Андрей Войтюк проведет ежегодный отчет перед жителями городского округа в пятницу, сообщается в группе местного отделения партии «Единая Россия» в Жуковском в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие пройдет в Жуковском во Дворце Культуры. Начало мероприятия в 14:00

«Подведу итоги 2017 года, отмечу основные достижения за пять лет работы администрации города, а также обозначу основные задачи, стоящие перед наукоградом на текущий год», - сообщил Войтюк.