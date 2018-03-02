РИАМО - 2 мар. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин в пятницу проведет в Сергиевом Посаде выездное заседание областного штаба по подготовке и проведению весенних полевых работ в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Заседание пройдет в аграрном колледже Сергиева Посада 2 марта. В совещании примут участие сотрудники министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья, руководители администраций муниципальных районов области, фермерских хозяйств, сельхозпроизводители», - говорится в сообщении.

Планируется рассмотреть основные организационные вопросы подготовки к проведению весенне-полевых работ, в частности, обеспеченность семенами, готовность технического парка, приобретение минеральных удобрений, стратегию и тактику проведения посевной кампании.

Разин также планирует рассмотреть вопросы финансирования весенне-посевной кампании, страхования посевов и оформления сельхозземли.

Ранее глава Минсельхозпрода области сообщал, что в министерстве создали штаб по проведению сезонных полевых работ. Сюда стекалась информация из всех районных центров, которые были сформированы по итогам расширенного заседания в формате видеоконференцсвязи с муниципалитетами и главами агропромышленного комплекса Подмосковья.