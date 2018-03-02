РИАМО - 2 мар. Церемония прощания с двумя пожарными, погибшими при тушении возгорания в квартире на севере Москвы, состоится в пятницу, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

В ночь на 28 февраля при тушении пожара в квартире жилого дома по бульвару Матроса Железняка в Москве погибли бойцы 41 пожарно-спасательной части 29 пожарно-спасательного отряда ФПС по Москве: старшина внутренней службы Михаил Фомин 1985 года рождения и прапорщик внутренней службы Александр Драевский 1982 года рождения. У Драевского остались жена и дочь 2005 года рождения.

«Второго марта 2018 года на территории 41 пожарно-спасательной части 29 пожарно-спасательного отряда ФПС по Москве состоится прощальная панихида с московскими огнеборцами, погибшими при тушении пожара 22 февраля 2018 года», - говорится в сообщении.