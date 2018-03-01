РИАМО (БАЛАШИХА) – 1 мар. В детской библиотеке №3 Балашихи в четверг для воспитанников детского сада «Лесная сказка» устроили тематический праздник и провели викторину о кошках, сообщила заведующая библиотекой Людмила Сухова.

«Весело и познавательно прошел Всемирный день кошек в городской детской библиотеке №3, участниками которого стали воспитанники детского сада «Лесная сказка». Ребята с удовольствием приняли участие в викторине, отгадывали загадки о семействе кошачьих, играли в игру «Кошкин дом» и говорили на кошачьем языке. Библиотекари услышали сегодня от ребят очень много историй про домашних питомцев», – сказала заведующая.

Хозяйкой праздника была кошка, которая рассказала малышам о своих повадках и привычках, а юные читатели библиотеки представили инсценировку басни Крылова «Кот Василий».

Малыши с удовольствием читали стихи и слушали песни про любимых питомцев, приятным подарком для библиотеки стала аппликация «Сидит кошка на окошке», сделанная ребятами.

В празднике приняли участие 30 малышей.