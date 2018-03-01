РИАМО - 1 мар. В подмосковном Сергиевом Посаде по результатам прокурорской проверки к ответственности привлекли руководителей шести организаций, нарушивших законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Сергиево-Посадская городская прокуратура проверила исполнение на поднадзорной территории законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Проверка показала, что ряд организаций, оказывающих посреднические услуги при купле-продаже недвижимого имущества, не разработали и не утвердили правила внутреннего контроля за сделками. На момент проверки фирмы не состояли на учете в межрегиональном управлении Росфинмониторинга по ЦФО.

«По результатам проверки Сергиево-Посадская городская прокуратура возбудила в отношении руководителей шести организаций дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 15.27. КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма). Рассмотрев административные материалы, МРУ Росфинмониторинга по ЦФО привлекло виновных лиц к административной ответственности в виде предупреждений», - говорится в сообщении.

Также руководителям фирм прокуратура внесла представления об устранении нарушений закона, которые рассмотрены и удовлетворены, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.