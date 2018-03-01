РИАМО - 1 мар. Президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию наметил главные направления работы в сфере охраны окружающей среды на ближайшие годы, и Подмосковье намерено эффективно и четко выполнять поставленные задачи, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

В четверг в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве президент РФ огласил ежегодное послание Федеральному собранию.

«Экологические проблемы, вопросы природоохранной работы выходят на первый план. Не случайно президент уделил им особое внимание в послании к Федеральному собранию. У нас нет сомнений в том, что задачи, поставленные главой государства, в Подмосковье будут исполняться четко и эффективно», - сказал министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

По его словам, президент выделил те вопросы, которые имеют большую актуальность в Московском регионе, и в решении некоторых из них уже есть весомый результат.

«За последние годы закрыто 24 полигона, Подмосковье переходит к новому способу обращению с отходами, включающему раздельный сбор, сортировку, переработку и обезвреживание инертных «хвостов». Особое внимание будет уделено внедрению раздельного сбора отходов, в начале 2019 года двухконтейнерная система будет запущена по всей территории региона», - сказал Коган, добавив, что внедрение новой системы обращения с отходами в регионе займет не менее трех лет.

Еще один ключевой аспект в реформе обращения с отходами – это ликвидация накопленного вреда, и в Подмосковье уже начались работы по рекультивации трех закрытых полигонов в Кашире, Электростали и Павловском Посаде. Кроме того, большую роль в ликвидации незаконных свалок играет общественность: в 2017 году при поддержке общественников в Подмосковье ликвидировали более 500 нелегальных свалок и навалов мусора.

«Региону необходима глобальная система мониторинга качества выбросов с промышленных предприятий и, в первую очередь, качества атмосферного воздуха. Сегодня мы развернули работу по постановке на учет всех предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в реестре уже почти 4 тысячи таких объектов», - отметил Коган.

По его словам, в ближайшее время все такие предприятия обязаны будут установить системы мониторинга. Минэкологии, в свою очередь, готово поддержать их методически, а при необходимости – помочь в поисках инвесторов.

«Президент особо подчеркнул важность создания новых ООПТ – заказников, заповедников и национальных парков. Это является одним из стратегических направлений работы Минэкологии. Сейчас в области существует 246 ООПТ регионального значения, причем 11 из них мы создали в Год экологии. В 2018 мы создадим еще пять ООПТ, а к 2020 году общая площадь природных заказников на территории Подмосковья составит 600 тысяч гектаров», - подчеркнул Коган.

Также в Московской области реализуется программа по экологической реабилитации малых рек. Почти четверть из 1500 рек бассейнов Клязьмы, Нары и Москвы-реки нуждаются в санитарной расчистке и экореабилитации. В 2017 году началась реабилитация рек Пехорка и Малашка в Балашихе, в 2018 году приступят к работам на Яузе и ее притоках Борисовке и Сукромке. На ближайшие годы планируется экореабилитация Баньки в Красногорске, Альбы в Дмитровском, Солнечногорском районах и Лобне, Пахры в Подольске, а также Клязьмы.

«14 февраля в обращении к жителям губернатор Московской области Андрей Воробьев борьбу с незаконными свалками и наведение порядка на полигонах выделил одним из приоритетов для деятельности правительства региона», - заключил Коган.