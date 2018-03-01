РИАМО - 1 мар. Специалисты министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области усилят контроль за деятельностью перевозчиков и проверят их до конца марта, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области состоялось первое заседание межведомственной рабочей группы по контролю деятельности перевозчиков в регионе. В состав вошли представители контрольно-надзорных организаций, отраслевых и профессиональных союзов и ассоциаций. В ходе заседания была рассмотрена деятельность трех муниципальных перевозчиков Подмосковья, которые занимают нижние позиции рейтинга ведомства.

«Минтранс региона усилит контроль за деятельностью перевозчиков. До конца марта мы проведем совместные проверочные мероприятия с федеральными и региональными контрольно-надзорными органами, по результатам которых будут приняты соответствующие меры в отношении перевозчиков», - сказала заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

С сентября 2017 года министерство транспорта и дорожной инфраструктуры формирует рейтинг перевозчиков общественного транспорта региона.

Так, по результатам рейтинга за декабрь минувшего года предпоследнюю 111 из 112 позиций занимает муниципальный перевозчик ООО «Трансс-Реутов», который осуществляет перевозку пассажиров на четырех маршрутах внутри городского округа Реутов. У компании-перевозчика имеется задолженность по налоговым платежам, зафиксированы серьезные нарушения правил дорожного движения. Кроме того, шесть из 15 транспортных средств имеют возраст более шести лет.

ООО «Автотранссервис-1» осуществляет пассажирские перевозки на шести маршрутах в городском округе Люберцы. У муниципального перевозчика серьезные нарушения, например - отсутствие в собственности предприятия автобусов, 10 из 29 автобусов, которые используют для перевозок, имеют возраст более шести лет. А также множество административных нарушений правил дорожного движения.

У этих муниципальных перевозчиков низкий показатель транзакций по безналичной оплате проезда и большое количество зафиксированных нарушений за невыдачу билета и непредставление возможности безналичной оплаты проезда.