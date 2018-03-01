РИАМО - 1 мар. В столичном парке «Сокольники» орнитологи заметили полярную сову в районе «Орнитария», сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы парка.

«Орнитологи заметили в нашем парке сову, это произошло где-то на этой неделе», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что птица обнаружена в районе «Орнитария».

Белая сова самая крупная птица из отряда совообразных в тундре. Голова круглая, радужина глаз ярко-желтая. Самки крупнее самцов. Окраска покровительственная: для взрослых птиц характерно белое оперение с темными поперечными пестринами. Белое оперение полярной совы маскирует ее на фоне снега. Птенцы коричневого цвета. Водится в зоне тундр Евразии, Северной Америки, Гренландии и на некоторых островах Северного Ледовитого океана. Частично кочующая птица.