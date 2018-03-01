РИАМО - 1 мар. Инспекторский состав Главгосстройндзора Московской области приступил к первой плановой проверке строительства многоэтажного жилого дома (корпус 11) в микрорайоне 36, 36а, 37 в Мытищах, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

«В настоящее время на объекте ведутся монолитные работы на уровне 1-2 этажа. Строительство в графике», - сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев.

Площадь здания переменной этажности (15-23) – 63,5 тысячи квадратных метров. Дом рассчитан на 828 квартир, площадь которых составляет 41,5 тысячи квадратных метров.

На территории будут обустроены проезды и тротуары, парковка для автомобилей, детская и спортивная площадки. В проекте учтены требования комфортного доступа маломобильной категории граждан.

Согласно проекту, строительство жилого дома планируется завершить в четвертом квартале 2020 года.