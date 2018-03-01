РИАМО - 1 мар. Темы возможностей для бизнеса обсудили с аграриями Подмосковья глава Минсельхозпрода области и руководство Сбербанка, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства Московской области.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин и другие сотрудники министерства, сотрудники ПАО «Сбербанк» и около 10 представителей подмосковных сельхозпредприятий провели совместное мероприятие. Встреча была направлена на развитие и финансирование сельскохозяйственных проектов на территории Московской области.

«Андрей Разин ознакомил присутствующих с приоритетными сегодня направлениями в агропромышленном комплексе Подмосковья, отметил перспективы развития всех отраслей сельского хозяйства региона в 2018-2019 годах и подробно остановился на льготном кредитовании и новых мерах государственной поддержки предприятий АПК», - говорится в сообщении.

Темы возможностей для бизнеса, финансирование инвестиционных проектов поднял Игорь Артамонов, вице-президент ПАО «Сбербанк» – председатель Среднерусского банка. Фермеры в рамках открытой дискуссии задали свои вопросы, обсудили проблемы и пути их решения.