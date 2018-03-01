РИАМО - 1 мар. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что 12 комитетов проанализируют все темы, которые были озвучены президентом России Владимиром Путиным в послании к Федеральному собранию, говорится в сообщении пресс-службы областного парламента.

В четверг в столичном Центральном выставочном зале «Манеж» президент РФ выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию.

«Нельзя сказать, что озвученные сегодня планы чрезмерно амбициозные – потому что под грамотным руководством президента они более чем выполнимые. Со своей стороны, Московская областная дума максимально оперативно проанализирует по профилям своих 12-ти комитетов все моменты, прозвучавшие сегодня, и свой план мероприятий и законодательной работы по реализации послания мы рассчитываем принять уже до конца апреля», - сказал Брынцалов.

По его словам, в этом году послание кардинально отличается ото всех предыдущих. Это не просто плановая постановка задач для работы исполнительной власти и законодателей на очередной период жизни государства – это заявка о том, что Россия должна выйти в ближайшие годы на кардинально новый уровень развития.

Как отметил председатель, в финальной части послания прозвучал недвусмысленный посыл России для всего остального мира: Россия сильно изменилась, выросла, не просто укрепила свои позиции, но и стала конкурентоспособной по всем ключевым позициям на международной арене. В том числе и в отношении своего военно-промышленного комплекса.

«Но те достижения, которые были продемонстрированы – это не угроза и не кич, но это недвусмысленный сигнал для других стран о том, что нужно кардинально пересмотреть свои взгляды на статус и возможности нашей страны: мы способны мыслить стратегически и опережающим технологическим прогрессом обеспечивать защиту своих граждан от любых потенциальных угроз. Жить в мирное время без войн сегодня возможно только при условии полной готовности к ним», - добавил Брынцалов.