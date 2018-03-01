РИАМО (БАЛАШИХА) – 1 мар. Более 40 педагогов школ и детских садов Балашихи приняли участие в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки, сообщил в четверг председатель профсоюза работников народного образования и науки Балашихи Александр Колбасников.

По данным Балашихинского информагентства, каждый стрелок без ограничений по времени выполнял три пробных и три зачетных выстрела. Стреляли с дистанции 10 метров из положения сидя с упором на стол.

«Учителя и воспитатели Балашихи провели соревнования по стрельбе из пневматической винтовки. Всего на огневой рубеж вышли 42 педагога. Семь детских садов и семь школ Балашихи сформировали 14 команд, в которые вошли мужчины и женщины», – сказал Колбасников.

Он добавил, что первое место среди детских садов заняли сотрудники детсада №26. На втором месте работники детсад №17, на третьем – детсад №47. Среди школьных команд победила школа №27, на втором месте – школа №3, на третьем – школа №16.

По информации агентства, согревания по стрельбе проходили в рамках спартакиады членов профсоюза работников народного образования и науки Балашихи. Она проводится с 2018 года. В нее также входят соревнования по рыбной ловле, бадминтону, спортивному туризму, шашкам, шахматам и дартсу. Итоги спартакиады подведут в сентябре.