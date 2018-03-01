РИАМО - 1 мар. Практическая конференция «Как открыть салон по франшизе: практика от бизнес-гуру» пройдет в Москве на площадке Цифрового делового пространства 6 марта, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.

«Эксперты рынка в сфере индустрии красоты поделятся своими историями успеха, расскажут о тенденциях рынка. Представители департамента города Москвы по конкурентной политике презентуют городские помещения, которые подходят для открытия бизнеса. ГБУ «Малый бизнес Москвы» проинформирует инвесторов о существующих мерах поддержки предпринимателей в столице», - говорится в сообщении.

В рамках конференции обсудят как построить бизнес на лечении волос, как создать самую большую сеть барбершопов в России, как выбрать лучшее предложение на рынке бьюти-бизнеса, а также рассмотрят инструменты, от которых зависит судьба бизнеса, окупаемость инвестиций.

Кроме того, начальник отдела привлечения и сопровождения инвестиций департамента города Москвы по конкурентной политике представит обзор городских помещений для салонов красоты. Генеральный директор ГБУ «Малый бизнес Москвы» расскажет о поддержке МСП.

Организаторами мероприятия выступают департамент города Москвы по конкурентной политике, ГБУ «Малый бизнес Москвы», Российская ассоциация франчайзинга, Цифровое деловое пространство.