РИАМО - 1 мар. Московский областной суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении шести членов вооруженной группы, совершавшей разбойные нападения на жителей Подмосковья в городском округе Кашира, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

В зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений они признаны виновными по части 2 статьи 209 УК РФ (участие в устойчивой вооруженной группе (банде) и в совершаемых ею нападениях), пунктом «а» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой) и пунктом «а» части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство).

«Суд установил, что соучастники в различных составах совершили в городском округе Кашира ряд разбоев и вымогательств. Для устрашения потерпевших они использовали огнестрельное оружие, а также биты и электрошокеры. Суд назначил злоумышленникам наказание в виде лишения свободы на сроки от 8,5 до 10,5 лет с отбыванием в исправительных колониях строгого режима», - говорится в сообщении.

Приговор в законную силу пока не вступил. «Государственное обвинение в суде поддерживали представители прокуратуры Московской области», - подчеркивается в сообщении.