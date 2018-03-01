РИАМО - 1 мар. В квартале 44-47 района Коньково на юго-западе Москвы началось строительство жилого дома для переселения жителей по программе реновации столичного жилого фонда, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«В комитет поступило извещение о начале строительно-монтажных работ. В настоящее время ведутся подготовительные работы, территория огорожена. Срок действия разрешения на строительство – до февраля 2019 года», – сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Новостройка возводится на месте трех пятиэтажек, расположенных по адресам: улица Профсоюзная, дом 98, корпус 6, корпус 7, корпус 8, две из которых уже снесены.

«На их месте появится 19-этажный жилой дом на 396 квартир, проведут благоустройство и озеленение территории. Застройщиком выступает казенное предприятие Москвы «Управление гражданского строительства», - подчеркивается в материале.

Антосенко отметил, что в 2017 году мэром Москвы Сергеем Собяниным было принято решение профинансировать «ЦЭИИС», выделив 136 миллионов рублей на дооснащение центра специализированным оборудованием, и создав в его структуре подразделение, которое будет заниматься экспертизой качества жилищного строительства по программе реновации.

«В домах, строящихся по программе реновации, планируется дополнительно проводить 3,5 тысячи испытаний материалов и конструкций», – добавил он.

С января 2018 года специалисты подразделения выезжают на объекты реновации, выделенные денежные средства освоены, закуплено более 220 единиц оборудования. Новое оборудование на 90% российского производства и в основном направлено на проверку качества выполненных отделочных работ, оценку качества звуко- и теплоизоляции и др.

В новостройках также будет исследоваться качество воздуха помещений, освещение, микроклимат помещения (температура, влажность, скорость движения воздуха), уровень шума и вибрации, ионизирующих излучений (радиации).

Большой блок оборудования предназначен для выполнения работ по определению качества благоустройства прилегающих территорий.

Всего в программу реновации в Москве вошло более 5,1 тысячи зданий. Общая площадь всех домов, включенных в программу, составляет около 16 миллионов квадратных метров, в них расположены 350 тысяч квартир и проживает 1 миллион человек. В настоящий момент утверждены 236 стартовых площадок для переселения жителей, еще 160 площадок находятся в проработке.