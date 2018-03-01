РИАМО (БАЛАШИХА) – 1 мар. Команда из Балашихи «Купина-Н» заняла третье место на областном турнире по боулингу среди людей с ограниченными возможностями, сообщила в четверг руководитель отделения Всероссийского общества инвалидов микрорайона Железнодорожный Балашихи Светлана Терехина.

По данным Балашихинского информагентства, областной турнир по боулингу для организаций инвалидов Московской области проводится с 2015 года. В 2018 году он прошел в боулинг-клубе балашихинского торгового центра «Юнион». В нем приняли участи восемь команд: из Балашихи, Павловского Посада, Ивантеевки, Раменского, Лыткарина, Реутова, Мытищ и Ногинска.

«С каждым годом команды становятся все сильнее. Самое важное для людей с ограниченными возможностями – это общение, возможность найти новых друзей, получить заряд положительных эмоций, найти цели и двигаться дальше. В этом году балашихинская команда «Купина-Н» смогла занять третье место на областном турнире по боулингу среди организаций инвалидов», – сказала Терехина.

Она добавила, что первое место заняла команда «33 богатыря» из Ивантеевки. На втором месте – команда «Плат узорный» из Павловского Посада. Все участники фестиваля получили призы. Победителям вручили кубки и ценные подарки.

По информации агентства, отделение Всероссийского общества инвалидов микрорайона Железнодорожный Балашихи насчитывает около 1 500 участников.