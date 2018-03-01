РИАМО - 1 мар. Бывший руководитель администрации Звездного городка в Подмосковье Александр Щипанов признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорен к восьми годам лишения свободы, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Следствие и суд установили, что Щипанов намеревался получить взятку в размере 3 миллионов рублей от представителя коммерческих структур за принятие решений о предоставлении в аренду здания торгового центра в Звездном городке. 23 октября 2015 года он был задержан сотрудниками правоохранительных органов при получении части денежных средств в размере 250 тысяч рублей.

«Собранные вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора руководителю администрации ЗАТО Звездный городок Александру Щипанову. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Приговором суда ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы», - отмечается в сообщении.

В ходе предварительного следствия и судебных слушаний Щипанов свою вину не признал, пытался различными способами воспрепятствовать производству по уголовному делу, в том числе оказывать давление на свидетелей и уничтожать доказательства. В ходе следствия он неоднократно выдвигал различные версии преступления, несостоятельность которых была доказана следователями в ходе кропотливой работы.