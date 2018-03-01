РИАМО - 1 мар. Очаг задымления, который возник на закрытом полигоне твердых бытовых отходов «Аннино» в подмосковном Рузском городском округе, ликвидировали, ситуация на полигоне находится под постоянным контролем, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«Мы держим на постоянном контроле ситуацию на полигоне «Аннино». Имевший место очаг задымления потушен», - сказал глава Рузского городского округа Максим Тарханов.

Он напомнил, что на полигоне проводятся работы по консервации и подготовке к рекультивации.

«К сожалению, периодически появляются очаги задымления, это свойственно всем полигонам. Чтобы не допускать этого и оперативно ликвидировать очаги, мы проводим работы по консервации – завозим на полигон грунт и строительный мусор пятого класса, разрешенный законодательством для проведения данных работ. На теле полигона возводится дорога и разворотная площадка, чтобы техника могла проводить необходимые работы качественно», - пояснил Тарханов.

По его словам, в данный момент готовятся документы для вхождения в программу «Чистая страна», после чего на полигоне пройдут работы по рекультивации. Согласно одной из концепций, после завершения данных работ на месте закрытого полигона может появиться горнолыжный курорт.

Прием отходов на полигон ТБО «Аннино», который функционировал с 1975 года, был закрыт в декабре 2016 года. Полигон принимал отходы 4-5 класса опасности со всей территории Рузского округа и частично с территорий городских округов Звенигород и Истра. После закрытия полигона отходы из Рузского округа вывозят в Волоколамский район.