РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 1 мар. Власти городского округа Люберцы рассмотрят возможность выделения квартир, на базе которых организуют общежитие, для приезжих врачей скорой медицинской помощи, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В четверг во Дворце спорта «Триумф» прошел круглый стол по вопросам здравоохранения.

«Мы попробуем муниципальные трехкомнатные квартиры перевести в разряд общежития, где будут временно проживать врачи скорой медицинский помощи до получения жилья по социальной ипотеке», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что таким образом городской округ окажет содействие Люберецкой скорой медицинской помощи и поспособствует закреплению кадров.

Руководитель Люберецкой подстанции скорой помощи Тамара Кабелькова отметила, что городская станция скорой помощи одна из самых крупных в Московской области. Сейчас эта подстанция обслуживает Люберцы, Котельники, Дзержинский и Лыткарино.

Она сообщила, что многие жалобы граждан в последнее время касаются несвоевременного приезда бригад скорой помощи.

«По нормативам, прибытие до 20 минут, о котором многие жители слышали, определен для экстренных вызовов – ДТП, травмы с кровотечением, потеря сознания. Большинство вызовов наших жителей – это неотложные. Для них нет нормативов прибытия. Помощь по ним оказывается после экстренных вызовов. Но это не значит, что бригада должна ехать 3-4 часа к больному», – пояснила Кабелькова.

Она также озвучила основные причины задержек бригад скорой помощи.

«Первая причина – это дефицит кадров. Укомплектованность врачами и фельдшерами составляет 55%. Многие уходят работать в Москву, где зарплата выше. Кузница наших кадров – Люберецкий колледж – в прошлом году выпустил 25 фельдшеров, но к нам пришли только четыре специалиста», – отметила Кабелькова.

По ее словам, вторая причина – неравномерное поступление вызовов. Пик происходит в вечернее время, много экстренных.

«В-третьих, к нам очень часто обращаются пациенты, не прикрепленные к территории. А расчет бригад происходит именно по нормативам прикрепленного населения. Здесь проживает большое количество приезжих, не имеющих полисов», – заключила Кабелькова.