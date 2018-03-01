РИАМО - 1 мар. Доля участия малых предприятий в госзакупках в 2017 году составила в Подмосковье почти 30%, на сегодняшний день актуален вопрос упрощения выхода на закупки для объектов малого бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

В Мособлдуме 28 февраля прошла встреча комитета по конкурентной политике Московской области совместно с комитетом Мособлдумы по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике и Торгово-промышленной палатой Московской области с малым бизнесом по актуальным вопросам проведения закупок.

«Мы перевыполнили задания, поставленные правительством России, в соответствии с которыми 15% малых предприятий должно участвовать в госзакупках. В Московской области мы в прошлом году вышли на 27% участия малых предприятий в закупках», - сказал председатель комитета Мособлдумы по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Вячеслав Крымов.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты Московской области Денис Французов отметил, что важно учитывать виды закупок.

«У нас есть сферы, где только малый бизнес обеспечивает услуги по госконтрактам, например, ЖКХ. Надо смотреть по видам и направлениям закупок, чтобы условия были для всех равными», - подчеркнул Французов.

По словам заместителя руководителя Московского областного УФАС России Павла Мироненко, антимонопольная служба постоянно анализирует правоприменение и развитие 44-ФЗ, что позволяет выявлять слабые места, которые влияют в том числе на доступ малого бизнеса к закупкам.

Кроме того, в рамках встречи зампредседателя комитета по конкурентной политике Московской области Максим Фатин рассказал собравшимся предпринимателям о профессиональном стандарте «Специалист в сфере конкурентного права», а иректор ГКУ МО «РЦТ» Ирина Неплюева - о работе единого портала торгов Московской области.

Как уточнила начальник управления контроля закупок ГКУ МО «РЦТ» Татьяна Денисова, в результате размещения закупок с субъектами малого и среднего предпринимательства в 2017 году заключено 1,9 тысячи договоров на общую сумму 10 миллиардов рублей.

Кроме того, руководитель отдела по работе с заказчиками ООО «РТС-тендер» Александр Масленников рассказал об особенностях участия субъектов МСП в электронных торгах. Он также подчеркнул, что с июля 2018 года все договора по 223-ФЗ для малого бизнеса будут в обязательном порядке заключаться в электронном виде. В настоящее время есть возможность заключить также и в бумажном виде.

По итогам встречи Крымов предложил проводить в дальнейшем подобные мероприятия в формате семинара.