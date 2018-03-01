РИАМО - 1 мар. Компания «Эколь» из подмосковного городского округа Домодедово представила свою мясную продукцию на международной выставке продуктов и напитков Gulfood-2018, по ее итогам компания подпишет экспортный контракт, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В выставке, которая проходила в Дубае, столице Объединенных Арабских Эмиратов, участвовали более 5 тысяч предприятий из 120 стран.Представители компании приняли участие в сессиях, семинарах, круглых столах и конференциях выставки и обсудили тенденции и перспективы развития и решения в области экспортных поставок предприятия.

«Наша компания приняла участие в этой крупнейшей в мире выставке уже второй раз. И в этом году она выступала как обладатель международного сертификата ESMA, которым владеют в России только еще три компании. По результатам выставки компания подпишет экспортный контракт с долгосрочной перспективой сотрудничества с самым крупным дистрибьютером на рынке продуктов питания в ОАЭ – компанией Suhool», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Suhool также участвовала в выставке и в своей экспозиции в этом году уже представила продукцию «Эколь». По словам представителей компании, первые поставки продукции планируются в конце марта – начале апреля 2018 года.

«К концу года «Эколь» будет поставлять не менее 20 тонн мясных деликатесов в месяц. ОАЭ является одной из посещаемых стран мира, и мы ожидаем, что продукция компании станет узнаваемой на мировом рынке, что, несомненно, будет способствовать развитию внешнеэкономической деятельности, установлению прямого диалога подмосковных экспортеров сельскохозяйственной продукции с ключевыми игроками рынка импорта продовольствия стран Персидского залива», - подчеркнул министр.

«Эколь» производит высококачественные мясные продукты с использованием современных технологий: мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, а также мясные деликатесы. Компания не использует заморозку, но усовершенствование свойств вакуумной упаковки позволило увеличить срок хранения свежего мяса.