РИАМО - 1 мар. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории Московской области теперь осуществляется в электронном виде, говорится в сообщении Главархитектуры Подмосковья.

«Государственная услуга оказывается при условии наличия утвержденных правил землепользования и застройки муниципального образования, на территории которого расположен рассматриваемый земельный участок или объект капитального строительства. За получением услуги могут обратиться физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся правообладателями земельных участков, характеристики которых неблагоприятны для застройки», - говорится в сообщении.

Разрешение может быть предоставлено в случае необходимости отклонения от: предельного количества этажей, предельной высоты зданий, строений, сооружений; минимальных отступов от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство; максимального процента застройки в границах земельного участка.

Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешением в случае, если размер земельного участка меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера, а также, если конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики неблагоприятны для застройки.

«Благодаря оптимизации процедуры оказания госуслуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ее переводу в электронный вид, максимальный срок оказания услуги сократился почти на месяц: с 90 календарных до 47 рабочих дней», - отметил начальник Главархитектуры Московской области Владислав Гордиенко.

Он подчеркнул, что таким образом, процесс подачи заявки стал быстрее и удобнее, что способствует скорейшей реализации инвестиционных проектов.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ в муниципальном образовании, на территории которого расположен рассматриваемый земельный участок или объект капстроительства, назначаются общественные обсуждения или публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капстроительства. Расходы, связанные с их организацией и проведением, несет лицо, обратившееся за предоставлением госуслуги.

«Результатом предоставления услуги является распоряжение Главархитектуры Московской области о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории Московской области. Распоряжение направляется в виде электронного документа в личный кабинет заявителя на РПГУ МО», - подчеркивается в материале.