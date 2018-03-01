РИАМО - 1 мар. Генеральный директор Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Жуковского, академик РАН Сергей Чернышев принял участие в XI заседании смешанной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Бельгийско-Люксембургским экономическим союзом, сообщается на сайте института.

«Развитие сотрудничества стало главной идеей заседания. В фокус внимания участников попали несколько тем, в том числе кооперация в сфере инноваций, транспорта, промышленности, энергетики, а также межрегиональная кооперация. В финальной части мероприятия состоялось подписание протокола XI сессии смешанной комиссии и международных соглашений», - говорится в сообщении.

В число участников заседания вошли заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин, вице-премьер, министр экономики Великого Герцогства Люксембург Этьен Шнайдер и заместитель премьер-министра, министр иностранных и европейских дел Королевства Бельгия Дидье Рейндерс.

«Сотрудничество с бельгийскими партнерами - значимое направление внешнеэкономической деятельности ЦАГИ. Мы развиваем контакты не только с представителями аэрокосмической отрасли этой страны, но и с другими официальными лицами - это необходимое слагаемое успеха на международной арене. Поэтому ценность прошедшего заседания я вижу в многоязычном диалоге науки, бизнеса и власти», - отметил Сергей Чернышев.

ЦАГИ плодотворно сотрудничает с почти 20 бельгийскими компаниями и ассоциациями аэрокосмической отрасли, реализуя научно-исследовательские проекты и участвуя в 7-й и 8-й Рамочных программах ЕС. В числе основных бельгийских партнеров - Siemens Industry Software NV, NUMECA, CENAERO, MSC, SAMTECH, а также аэрокосмическая ассоциация FLAG и ее участники — ASCO, S.A.B.C.A., Von Karman Institute и другие.

Совместные исследования проводятся в нескольких научных областях, таких как создание высокоскоростного экспериментального летательного аппарата (проект HEXAFLY-INT), активное управление обтеканием крыла (проект AFLoNext), авиационная безопасность (проект Future Sky Safety), аэроакустика (проекты X-NOISE, ARTEM, RUMBLE), обледенение (проект HAIC). В 2016 году институт открыл контактное бюро в столице Бельгии Брюсселе.