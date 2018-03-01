РИАМО - 1 мар. Жители столицы за февраль текущего года подали более 17 тысяч заявок на получение парковочных разрешений, 4,4 тысячи из них поступили через официальный сайт мэра города, сообщается на сайте московского паркинга.

«В феврале текущего года жители Москвы подали 17,5 тысяч заявок на получение парковочных разрешений. Многие предпочли подать их онлайн через портал mos.ru. Через него жители отправили 4,4 тысячи заявок. Среди районных МФЦ наибольшей популярностью пользовались центры Хамовников (298 посетителей), Северного и Южного Тушина (262) и Таганского района (242)», — говорится в сообщении.

Парковочные разрешения делятся на три категории – резидентные (которые позволяют водителю бесплатно оставлять машину на платных уличных парковках своего района), а также льготные разрешения для инвалидов и многодетных семей. Продлить разрешения можно за два месяца до истечения срока их действия.

Как напоминается в сообщении, при трех и более непогашенных штрафах действие разрешения может быть приостановлено до полной оплаты постановлений.