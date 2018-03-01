РИАМО - 1 мар. Специалисты Госжилинспекции Московской области продолжают серию проверок по очистке многоквартирных домов от сосулек, наледи и снега, инспекторы проверяют состояние кровель, подъездных козырьков и крылец, в случае выявления нарушений выдаются предписания на их устранение в кратчайшие сроки, сообщается на сайте ведомства.

Руководитель надзорного ведомства Вадим Соков отметил, что сосульки, наледь, снежные свесы на многоквартирных домах – это реальная опасность жизни и здоровью людей. Подмосковная Госжилинспекция продолжает акцию «Ледниковый период».

«Мы уже получили более 400 сообщений, о которых территориальные подразделения ГЖИ оперативно информируют управляющие компании. В большинстве случаев очистка производится в течение суток», - сообщил главный государственный жилищный инспектор Московской области

Также Соков добавил, что каждый может разместить фотографии опасных сосулек и ледяных наростов с указанием адреса дома под хэштегом #ЛедниковыйПериодМО_2018 в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook и Instagram.

В ходе проверок, к примеру, в Подольске нарушения выявлены в 35 домах, находящихся в управлении МУП «СЕЗ». Предписания были исполнены на следующий день. В отношении должностных лиц УК возбуждено 10 административных дел о невыполнении лицензионных требований.

Кроме того, в городском округе Истра протоколы по данной статье Кодекса об административных правонарушениях составлены на муниципальные управляющие компании «Истринский водоканал» и «Дедовское ЖЭУ», а также ООО «УК «Восток Истра». По результатам рассмотрения мировой судья может наложить штрафы до 300 тысяч рублей. Нарушения выявлены на проспекте Генерала Белобородова, в селе Онуфриево и городе Дедовске.

Инспекторы оценивают состояние крыш и входных групп независимо от основания проверки. Так, сосульки были выявлены при проверке жалобы на плохое состояние подъезда дома №6 по Больничной улице в Дедовске. В доме №7 по Центральной улице в поселке совхоза «Раменский» «Заболотьевской УК», помимо ремонта входной двери, пришлось заняться очисткой кровли и крыльца.