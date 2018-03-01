РИАМО - 1 мар. В рамках выставки МИПИМ, которая пройдет во Франции, 14 марта состоится презентация Московского урбанистического форума-2018 «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни», говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

С 13 по 16 марта 2018 года в Каннах пройдет 29-я международная инвестиционная выставка МИПИМ-2018 (MIPIM).

«Четырнадцатого марта в рамках деловой программы на стенде правительства Москвы (Croisette 11) пройдет презентация Московского урбанистического форума «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни». В мероприятии примет участие департамент градостроительной политики города Москвы совместно с АНО «МУФ». Время: 15:00-15:55», - отмечается в сообщении.

В соответствии с решением мэра Москвы Сергея Собянина Московский урбанистический форум пройдет с 17 по 22 июля 2018 гожа в столичном парке «Зарядье».

«Актуальность темы очевидна, в свете стремительно меняющейся среды, образа жизни, внедрения новых технологий на первое место выходит человек и ценность коммуникации. В связи с этим важно выработать единые подходы в управлении городами, найти новые модели осознанного потребления», - отметил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он выразил уверенность, что проведение презентации форума на такой авторитетной площадке, как выставка МИПИМ, позволит максимально адресно донести информацию о предстоящем форуме до международных экспертов и будет способствовать его продвижению за рубежом.