РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 1 мар. В четверг вечером в одном из гаражных кооперативов на улице Гоголя в Люберцах житель заметил зайца-русака, животное быстро сбежало в неизвестном направлении, сообщил «РИАМО в Люберцах» очевидец Станислав Свечников.

«Вечером в четверг, когда заезжал в гаражный кооператив «Восход-1», который находится на улице Гоголя в Люберцах, при свете фар увидел зайца. Начал подъезжать, смотрю, он навстречу бежит. Через гору снега он запрыгнул на крышу гаража. Потом спрыгнул и убежал. Я хотел его поймать, но, во-первых, это сложно, во-вторых, побоялся, что животное может болеть бешенством», – сказал Свечников.

Он добавил, что раньше никогда в этом районе не видел зайцев.

«Недалеко от нашего гаражного кооператива в полутора километрах находится Косинское шоссе, за ним – Косинский парк. Думаю, может оттуда он и прибежал», – добавил Свечников.