РИАМО - 1 мар. На Казанском направлении Московской железной дороги продолжаются плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности движения поездов, в связи с ремонтом железнодорожного моста 3-4 марта изменится расписание движения некоторых электропоездов, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

С 3 по 4 марта во время 24-часового технологического окна железнодорожники проведут работы по ремонту моста на первом главном пути перегона Куровская – Гжель.

«В связи с этим будет скорректировано расписание электричек Казанского направления: ряд поездов выведут из расписания, некоторые электрички станут отправляться и прибывать раньше или позже привычного графика, у незначительного числа электричек изменится количество остановок на маршруте», - говорится в сообщении.

Корректировки коснутся следующих остановочных пунктов: «Хрипань», «Донино», «Гжель», «Игнатьево», «Шевлягино», «Платформа 73 километр», «Подосинки», «Кузяево», «Ботино», «Платформа 95 километр».

«Технологическое окно специально назначено на выходные дни, чтобы доставить как можно меньше неудобств пассажирам, пользующимся электричками в будни», - поясняется в материале.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к ремонтно-путевым работам и внимательно следить за расписанием пригородных электропоездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (http://pass.rzd.ru) и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».