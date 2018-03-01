РИАМО - 1 мар. Распоряжением правительства Подмосковья в собственность городского округа Балашиха передали водно-спасательный пост, который находился в собственности Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений региона.

«Комплекс водно-спасательного поста расположен в Балашихе на улице Советской, дом 56 и состоит из четырех зданий и сооружений. В последние четыре года проведен капитальный ремонт поста: переоборудован пирс, для спасательного катера построен навес и изготовлено электромеханическое спусковое устройство», - сообщил министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев.

На территории оборудована скважина для питьевой воды, небольшая парковочная стоянка, установлено металлическое ограждение и обеспечено освещение территории, добавил он.

Водно-спасательный пост, на котором работают 12 спасателей и их начальник, вместе с поисково-спасательным отрядом из 28 спасателей входят в составе аварийно-спасательной службы МБУ «Центр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Балашиха».

Пост был передан от «Мособлпожспаса» в пользование учреждению в августе прошлого года и продолжил свою деятельность по обеспечению безопасности людей на водных объектах всю вторую половину 2017 года. С начала 2018 года спасатели поста обеспечивали безопасность Крещенских купаний на улице Советской, 56 и на озере в микрорайоне Заря.