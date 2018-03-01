РИАМО – 1 мар. В России появится Единый реестр народонаселения, который поможет решить многие проблемы бизнеса и власти, пишет в четверг «Российская газета».

«На базе единого реестра ЗАГСов появится реестр населения России. Его концепция утверждена правительством. Для бизнеса в перспективе вся эта система сделает более простым и прозрачным начисление налогов, учет платежей, поскольку появится возможность совмещать различные базы данных. Государство же получит понятную картину движения финансовых средств», - говорится в материале.

Платформа для реестра уже готова, в октябре ее планируют запустить в промышленную эксплуатацию.

«ФНС будет вести записи в своем реестре и предоставит к нему доступ всем органам федеральной власти. Это позволит свести все данные в одну точку», - пояснил руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

Россиянам нововведение поможет упростить взаимодействие с органами власти. Например, чтобы получить какую-нибудь справку не придется ждать неделями, пока один ЗАГС направит запрос в другой и получит ответ. Все разрозненные региональные системы ЗАГСов, а таких в стране более шести тысяч, будут объединены.