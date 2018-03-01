РИАМО - 1 мар. Сохранение уровня исполнения московских станций метро обходится столице в 1,5% от стоимости строительства, сообщил в четверг заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Особенность нашего московского метро - оно самое красивое в мире. Во времена Советского союза Сталин и Каганович, когда начинали строить метро, поставили задачу сделать его самым красивым в мире. Мы решили эту марку не ронять. Для нас цена вопроса - удорожание станции на 1,5-2%. Наш мэр принял решение: «Давайте строить красивое метро, раз уж строили, давайте марку ронять не будем», - сказал Хуснуллин в эфире «Вести FM».

Он добавил, что все пересадочные станции в столичной подземке сделаны по предложениям лучших архитекторов и дизайнеров, проводятся международные конкурсы.

«У нас по 70 компаний заявляются со всего мира в конкурсах на архитектурный дизайн станций метро. Все пять новых станций Большой кольцевой линии - все шедевры», - отметил заммэра.

Мэр Москвы Сергей Собянин 26 февраля открыл первые пять станций Большой кольцевой линии столичного метрополитена: для пассажиров стали доступны станции «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк».