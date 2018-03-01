РИАМО - 1 мар. Следователи проводят проверку по факту обнаружения двух тел в квартире жилого дома в подмосковном Раменском, где произошел хлопок газа, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

Утром в четверг в Раменском в доме 5 по улице Кирова в результате хлопка газа загорелся жилой дом, на данный момент спасатели ликвидировали возгорание. В результате пожара погибли двое человек, пострадали десять, из них пятеро были госпитализированы.

«В многоэтажном жилом доме, расположенном по улице Кирова в городе Раменское произошел пожар в результате хлопка газа. Прибывшие на место пожарные обнаружили в двух соседних квартирах тела двух женщин. По данному факту следственным отделом по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки», - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают следователи. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и точное количество пострадавших.

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