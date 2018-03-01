РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мар. Новый универсальный УЗИ аппарат высокого класса начали применять в Подольском роддоме, сообщается в аккаунте медицинского округа №1 министерства здравоохранения Московской области в Instagram.

«В женскую консультацию ГБУЗ МО «Подольский родильный дом» поступил новый универсальный УЗИ аппарат высокого класса Mindray DC-70, который обладает не только отличным качеством изображения на уровне ведущих производителей УЗИ оборудования, но и имеет ряд дополнительных преимуществ», – говорится в сообщении.

С помощью функции iBeamTM можно соединить отдельные фрагменты, полученные под различными углами, в единое изображение, в результате чего достигается повышенное контрастное разрешение и улучшенная визуализация. Улучшить качество изображения также можно за счет функции iClear, с помощью которой автоматически определяют характер ткани.

Для 3D/4D-визуализации происходит горизонтальное вращение и синхронизации, это позволяет быстро создать объемное изображение, которое можно посмотреть с любого ракурса.