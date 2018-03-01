РИАМО - 1 мар. Порядка 50 тысяч строителей работают на объектах московского метрополитена, из них 10% строили первый участок Большой кольцевой линии, сообщил в четверг заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Мэр Москвы Сергей Собянин 26 февраля открыл первые пять станций Большой кольцевой линии столичного метрополитена: для пассажиров стали доступны станции «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк».

«У нас сейчас на всех ветках метро работает порядка 50 тысяч человек. На пуске первого участка БКЛ работало около 5 тысяч строителей, 10%», - сказал Хуснуллин в прямом эфире «Вести FM».

Он добавил, что в 2018 году в столице планируется сдать в эксплуатацию 21 станцию метро, при этом есть «стремления сдать 24 станции».

«Строители работают вахтами. Сегодня китайцы - №1 в мире по метростроению, вторые в мире по темпам и объемам строения метро - это Москва. На подряде и китайцы у нас строят», - отметил Хуснуллин.

Он добавил, что в Китае меньше чем за 1,5 тысячи долларов в месяц строители не работают. Московские строители получают порядка 60 тысяч рублей ежемесячно.

Хуснуллин также заметил, что при строительстве метро в Москве не хватает рабочих.

«Рабочих специальностей не хватает точно. Собираем со всей страны. Обучаем и стройке, и эксплуатации на базе метрополитена», - добавил Хуснуллин.

Он подчеркнул, что 30% рабочих на строительстве метро - москвичи, остальные - иногородние.