РИАМО - 1 мар. В столице утвердили проект планировки территории напорного канализационного трубопровода от насосной станции «Первомайское», соответствующее постановление правительства города опубликовано на официальном сайте мэра Москвы.

«Утвердить проект планировки территории линейного объекта - напорный канализационный трубопровод от канализационной насосной станции «Первомайское» до приемной камеры очистных сооружений «Птичное», — говорится в документе.

Площадь проектируемой территории в поселении Первомайское составляет 6,08 гектара. Протяженность проектируемого напорного канализационного трубопровода составляет 5,5 километров, диаметр - 315 миллиметров.

Проектируемый напорный канализационный трубопровод трассируется от проектируемой КНС «Первомайское» параллельно проселочным дорогам вдоль деревни Пятовское, коттеджного поселка Уварово, деревни Уварово, деревни Рожново, далее по территории поселка Птичное до приемной камеры очистных сооружений «Птичное».

Реализация проектных решений потребует введения ограничений по использованию участков землепользователей, в границах которых трассируется напорный канализационный трубопровод, в том числе установления обременений использования подземного пространства.