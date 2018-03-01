РИАМО - 1 мар. Пожарные в подмосковном Одинцове ликвидировали возгорание в строении на площади 900 квадратных метров, в тушении принимали участие свыше 60 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

28 февраля в 15:45 поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городское поселение Одинцово, Петровское шоссе, 52.

«На место убыла оперативная группа Одинцовского пожарно-спасательного гарнизона. В 16:49 – локализация на площади 900 квадратных метров. В 18:14 – ликвидация открытого горения. В 01:05 – ликвидация пожара», - говорится в сообщении.

Привлекаемые силы и средства: 17 единиц техники, 61 человек. Из них от МЧС: 15 человек и четыре единицы техники.