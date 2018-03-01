РИАМО - 1 мар. Столичные полицейские составили административный протокол на 33-летнего приезжего мужчину, у которого ранее изъяли двухмесячного львенка, с которым проводили фотосессии, сообщается на сайте МВД РФ.

В полицию ранее поступило сообщение о том, что в интернете разместили объявления о возможности сфотографироваться с экзотическими животными, а также их продаже. Полицейские задержали 33-летнего мужчину, который за денежное вознаграждение предлагал провести фотосессию с двухмесячным львенком. Разрешительных документов на него он не предоставил.

«В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении по статьи 8.35 КоАП РФ «Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений». Львенка передали в Центр реабилитации диких животных», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.