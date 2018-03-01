РИАМО – 1 мар. Вооруженные бандиты попытались захватить тепловоз в районе станции «Софрино» в Подмосковье, сообщает РЕН ТВ.

Как уточняется в материале, нападение произошло поздно вечером 27 февраля.

«Как стало известно РЕН ТВ, вооруженные злоумышленники пробрались в кабину тепловоза и заставили машиниста вместе с его помощником лечь на пол. По предварительным данным, бандиты также избивали одного из мужчин», - говорится в сообщении.

Машинисту удалось выбраться и сбежать, после чего преступники последовали за ним. Впоследствии бандиты сбежали.