РИАМО - 1 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев контролирует ситуацию с пожаром в подмосковном Раменском, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

«Губернатор Московской области держит на контроле ситуацию с пожаром в жилом доме городского поселения Раменское. По поручению Андрея Воробьева на место происшествия выехал глава Раменского района Андрей Кулаков. Все необходимые экстренные службы мобилизованы», — говорится в сообщении.

Утром в четверг в Раменском в доме 5 по улице Кирова в результате хлопка газа загорелся жилой дом, на данный момент спасатели ликвидировали возгорание. В результате пожара погибли двое человек, пострадали десять, из них пятеро были госпитализированы.

Спасатели ликвидировали пожар в жилом доме в Раменском >>