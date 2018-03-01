РИАМО - 1 мар. Пожар, который произошел из-за хлопка газа в подмосковном Раменском, полностью ликвидировали, в результате ЧП есть погибшие и пострадавшие, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону.

В 07:32 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в здании по адресу: Московская область, Раменский район, городское поселение Раменское, улица Кирова, дом 5. По прибытии первого пожарного подразделения была проведена разведка, в ходе которой установлено, что происходит открытое горение квартиры на втором этаже.

«Есть пострадавшие. В 08:05 - локализация пожара на площади 40 квадратных метров. В 08:08 - ликвидация открытого горения. В 09:20 - ликвидация пожара», - говорится в сообщении.

Привлекаемые силы и средства: 17 единиц техники, 56 человек, в том числе от МЧС: четыре единицы техники, 15 человек.

По данным министерства здравоохранения Подмосковья, в результате пожара погибли двое человек, пострадали десять. Представитель пресс-службы «Мособлгаза» ранее сообщил, что причиной пожара мог стать хлопок газа.

Люди прыгают из окон во время пожара в доме в Раменском. ВИДЕО >>