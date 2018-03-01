РИАМО - 1 мар. Эвакуированных жителей дома в подмосковном Раменском, где утром в четверг произошел хлопок газа, разместили в соседнем детском саду, сообщил РИАМО глава Раменского района Андрей Кулаков.

«Примерно в 7:20 на улице Кирова, дом 5 предположительно произошел хлопок бытового газа в квартире на втором этаже. На 9:00 уже восемь пострадавших, из них два с тяжелыми ожогами. Все были доставлены в Раменскую больницу. Два человека погибли в соседней квартире, предположительно, есть еще один погибший. Жителей разместили в соседнем детском саду», - сказал Кулаков.

По его словам, в квартиру где произошел взрыв еще не добрались из-за задымления подразделения МЧС. Пожарные, скорая и управляющая компания работают на месте.

Утром в четверг в Раменском в доме 5 по улице Кирова загорелся дом, на данный момент спасатели ликвидировали открытое горение. По данным министерства здравоохранения региона, в результате пожара погибли двое человек, пострадали десять.

Люди прыгают из окон во время пожара в доме в Раменском. ВИДЕО >>