РИАМО - 1 мар. Хлопок газа произошел рано утром в жилом доме в подмосковном Раменском, это стало причиной пожара, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы «Мособлгаза».

«В 7:32 был хлопок в жилом доме, в настоящее время дом отключен от газового снабжения», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в настоящий момент на месте работают все экстренные службы региона.

Утром в четверг в Раменском в доме 5 по улице Кирова загорелся дом, на данный момент спасатели ликвидировали открытое горение. В результате пожара погибли двое человек, пострадали десять.

Люди прыгают из окон во время пожара в доме в Раменском. ВИДЕО >>